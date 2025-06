Una breve pausa dal caldo | meteo Toscana arriva la goccia fredda

Prepariamoci a una breve pausa dal caldo in Toscana: la goccia fredda in quota promette di portare sollievo e qualche cambiamento nel clima estivo ormai in piena esplosione. Dopo giorni di temperature che ricordano agosto, questa novità meteorologica ci offrirà un respiro di sollievo, rendendo più sopportabile il caldo intenso. Scopriamo insieme cosa ci riserva questo cambio di scenario atmosferico e come affrontarlo al meglio.

Firenze, 14 maggio 2025 – Ancora temperature da agosto, ma l'arrivo della goccia fredda in quota dovrebbe interessare anche la Toscana. È questo secondo il consorzio meteo Lamma quello che ci attende all'inizio della prossima settimana. Temperature elevate. La Regione sta vivendo questi giorni, in particolare nel weekend tra sabato 14 e domenica 15 giugno, l'apice della prima e vera ondata di caldo dell'estate, legata all'influenza dell'alta pressione sub tropicale. Come segnalato anche da Meteo Toscana, oggi, sabato 14, sono attesi i picchi termici più alti con temperature che nelle aree interne potrebbero raggiungere anche i 38 gradi, soprattutto tra Firenze, Prato, Pistoia ma anche sulla provincia di Grosseto.

