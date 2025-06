‘Un viaggio da fare’ | a Palazzo Morando il finissage della mostra tra arte cinema e sapori mitteleuropei

Preparatevi a un viaggio indimenticabile tra arte, cinema e sapori mitteleuropei: domenica 15 giugno, Palazzo Morando apre le sue porte per il finissage della mostra "Un viaggio da fare". Un’occasione unica per immergersi in un’esperienza culturale gratuita, tra visite guidate, anteprime cinematografiche e brunch tematico. Non perdete questa opportunità di scoprire la bellezza e la storia del Friuli Venezia Giulia, un ponte tra passato e presente. Vi aspettiamo!

Milano, 14 giugno 2025 – Arte, cinema e sapori mitteleuropei: Palazzo Morando si prepara a salutare così la mostra  ‘Un viaggio da fare. Paesaggi dell’arte in Friuli Venezia Giulia fra storia e contemporaneità ’. Domenica 15 giugno, a partire dalle 12, il pubblico potrà partecipare a un ’esperienza culturale gratuita, con visita guidata, anteprima cinematografica e brunch tematico. L’ingresso all’evento è gratuito fino a esaurimento posti. Anteprima del film ‘Nel tuo occhio’. Durante il finissage, sarà presentato in anteprima ‘Nel tuo occhio’, il nuovo film di Massimiliano Finazzer Flory, dedicato al filosofo goriziano Carlo Michelstaedter, figura simbolica del pensiero mitteleuropeo del primo Novecento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - ‘Un viaggio da fare’: a Palazzo Morando il finissage della mostra tra arte, cinema e sapori mitteleuropei

