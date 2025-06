un viaggio alle origini dei problemi del calcio italiano

Dall’epico trionfo del 2006, il calcio italiano ha attraversato un lungo e difficile cammino, segnato da eliminazioni premature e una crisi di identità. È arrivato il momento di esplorare le radici di questi problemi profondi, per capire cosa abbia frenato la nostra Nazionale e come possiamo risalire la china. Un viaggio nelle origini che potrebbe cambiare il nostro futuro calcistico.

Non disputiamo una partita a eliminazione diretta in un Mondiale dalla finale vinta contro la Francia nel 2006. Da allora, il bilancio è desolante: due eliminazioni nella fase a gironi (2010 e 2014.