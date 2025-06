Un uomo denunciato per violenza sessuale a Fondi

In un'ombra di inquietudine, la tranquilla cittadina di Fondi si è trovata al centro di una vicenda delicata e grave. Un uomo è stato denunciato dalla polizia per violenza sessuale ai danni di una giovane donna, dopo un intervento tempestivo delle forze dell’ordine. La vicenda, avvolta da tensione e attesa, mette ancora una volta in luce l’importanza della tutela e della giustizia. La storia si sviluppa ora tra indagini e responsabilità, in un cammino verso la verità.

Un uomo è stato denunciato a Fondi dalla polizia per violenza sessuale ai danni di una giovane donna. I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 13 giugno, quando gli agenti sono prontamente intervenuti su richiesta della vittima che ha riferito di aver subito delle avance non. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Un uomo denunciato per violenza sessuale a Fondi

