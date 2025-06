Un sacchetto di pane invita a donare il sangue

Un semplice sacchetto di pane diventa un potente simbolo di solidarietà e speranza, invitando alla donazione di sangue in occasione della Giornata Mondiale del Donatore 2025. In Romagna, 145.000 sacchetti sono stati distribuiti con un messaggio e un QR-code per diffondere la cultura del dono, sottolineando che il sangue è come il pane: una preziosa fonte di vita. Questa campagna dimostra come un gesto quotidiano possa fare la differenza.

Un sacchetto di pane, un modo concreto per diffondere la cultura della donazione in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue 2025, che si celebra oggi. Sono stati distribuiti in Romagna 145mila sacchetti per il pane con un messaggio e un QR-code per promuovere la cultura del dono. Lo slogan è: ‘Il dono del sangue è come il pane: una preziosa fonte di vita’. E proprio sui sacchetti del pane viaggia la campagna di sensibilizzazione lanciata dalle Avis di Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna. Nel fine settimana, sull’intero territorio romagnolo, chi si reca in uno dei tanti panifici o rivendite di pane aderenti all’iniziativa riceve uno speciale sacchetto di pane con un logo e un messaggio per promuovere il dono di sangue. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un sacchetto di pane invita a donare il sangue

