Un ritardo nelle forniture fa slittare i lavori sull' A19 lo svincolo per Irosa resta ancora chiuso

Un imprevisto nei fornitori ha provocato il posticipo dei lavori sull'A19, mantenendo chiuso lo svincolo di Irosa. Situazione che potrebbe richiedere ancora qualche settimana per la riapertura, con tempi stimati tra dieci giorni e tre settimane, a seconda delle circostanze. La gestione tempestiva di questi ritardi sarà fondamentale per ridurre al minimo i disagi e ripristinare la piena circolazione. Restate sintonizzati per aggiornamenti e soluzioni rapide.

