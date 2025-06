Un prelievo di cuore da record

Un prelievo di cuore da record ha rivoluzionato il modo di affrontare i trapianti in Lombardia. Per la prima volta, grazie a una Tac coronarica, è stato possibile valutare lo stato del cuore senza ricorrere alla tradizionale coronarografia, consentendo un intervento più rapido e meno invasivo. La straordinarietà di questo successo risiede nella collaborazione impeccabile della nostra equipe multidisciplinare, che ha dimostrato come innovazione e professionalità possano salvare più vite. La sfida ora si apre verso nuovi orizzonti terapeutici.

"Per la prima volta in Lombardia è stato portato a termine un prelievo di cuore senza coronarografia, ma con una Tac coronarica che ci ha permesso di valutare lo stato del cuore. La straordinarietà del prelievo multiorgano effettuata dalla nostra équipe multidisciplinare – medici, infermieri e personale di supporto – sta nel fatto che il paziente era affetto da patologie, ma grazie all'estrema professionalità di tutti, si è riusciti a prelevare, oltre al cuore, anche il fegato". Con queste parole Emilio Bonvecchio, responsabile del Coordinamento ospedaliero procurement dell' Asst Melegnano-Martesana, spiega la particolarità di un intervento che ha consentito di effettuare un importante prelievo multiorgano al Predabissi di Vizzolo.

