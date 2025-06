Un nuovo rumor suggerisce che un personaggio amato dai fan farà il suo debutto nell’MCU

Un'onda di entusiasmo scuote i fan del MCU: un rumor sorprendente svela che un personaggio amatissimo potrebbe diventare protagonista assoluto, rubando la scena a Blade. L’insider Daniel Richtman rilancia questa ipotesi, aprendo nuove prospettive per il futuro dell’universo Marvel. Dopo le complicazioni nello sviluppo di Blade, si ipotizza che un altro eroe possa assumere il ruolo di guida dei Midnight Sons, creando aspettative altissime e lasciando tutti con il fiato sospeso. La domanda ora è: chi sarà il prossimo grande protagonista?

Un nuovo rumor suggerisce che un personaggio amato dai fan potrebbe assumere un ruolo da protagonista nell’universo del Marvel Cinematic Universe, con l’insider Daniel Richtman che ha rilanciato la notizia. Si dava da tempo per scontato che Blade (Mahershala Ali) avrebbe guidato i Midnight Sons dopo il suo film da solista, ma i problemi di sviluppo potrebbero aver creato un’opportunitĂ per un personaggio diverso di prenderne le redini. Richtman ha ora riferito che Ghost Rider sarĂ il protagonista del prossimo film sui Midnight Sons. Sebbene tutte le indiscrezioni interne debbano essere prese con le pinze, la sua affermazione è in linea con le recenti indiscrezioni secondo cui il progetto Midnight Sons sarebbe effettivamente tornato in fase di sviluppo presso i Marvel Studios. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it