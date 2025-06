Un ’Nuovo Cinema’ a Pesaro Apre Luchetti focus su Amelio

Preparati a vivere un’estate all’insegna del grande cinema a Pesaro! Dal 21 maggio al 21 giugno, la città si trasforma nel cuore pulsante della Settima Arte con la 61ª Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, diretta da Pedro Armocida. Tra film d’autore, anteprime e incontri esclusivi, l’evento promette di incantare appassionati e curiosi. L’apertura di questa sera in Piazza del Popolo, con La scuola di Daniele Luchetti, segna l’inizio di un festival imperdibile che rende Pesaro la capitale cinematografica dell’estate.

Da oggi al 21 giugno, Pesaro ospita la 61esima Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, punto di riferimento per il cinema d’autore e non solo. Diretto da Pedro Armocida, il festival si conferma tra gli appuntamenti estivi più interessanti, anche per chi sceglie la riviera marchigiana per una vacanza con incursioni nella cultura. L’apertura di questa sera in Piazza del Popolo (ore 21.30) è affidata a La scuola di Daniele Luchetti, che torna trent’anni dopo l’uscita. Un film ancora vivo, tra commedia e riflessione sociale, con l’autore presente sul palco per incontrare il pubblico. Attesa domani per Il primo figlio, esordio alla regia di Mara Fondacaro, ambientato in una villa sospesa tra i boschi e i ricordi, con atmosfere da thriller psicologico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it