Un nuovo centro sanitario per psicologia e psichiatria c' è lo stanziamento | si occuperà anche di disturbi alimentari

Un nuovo centro sanitario dedicato a psicologia e psichiatria sta per aprire i suoi battenti, portando una svolta significativa nell’assistenza alla salute mentale nella nostra regione. L’ex centro Micesio si trasformerà in un polo all’avanguardia per la cura di disturbi psichici, neuropsichiatrici infantili e alimentari, grazie a un finanziamento di 6 milioni di euro approvato il 12 giugno. Questo investimento rappresenta un passo decisivo per migliorare il benessere dei cittadini e rafforzare il sistema sanitario locale.

L'ex centro Micesio sarà una struttura per la psichiatria, neuropsichiatria infantile e il contrasto ai disturbi alimentari. Il 12 giugno è infatti stato approvato il finanziamento voluto dall'assessore regionale alla Salute Riccardi, per un valore di 6 milioni di euro, che consentirà il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Un nuovo centro sanitario per psicologia e psichiatria, c'è lo stanziamento: si occuperà anche di disturbi alimentari

