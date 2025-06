Un missile lanciato dallo Yemen ha ucciso cinque palestinesi

Una tragica escalation nel cuore della Cisgiordania: un missile lanciato dallo Yemen, sostenuto dai Houthi e dall’Iran, ha causato la morte di cinque palestinesi, tra cui tre bambini. Questo episodio drammatico evidenzia come i conflitti internazionali si intreccino in modi inaspettati e devastanti, lasciando un’impronta profonda sulle vite innocenti. La tensione cresce, e il mondo rimane in attesa di risposte concrete per fermare questa spirale di violenza.

Un missile lanciato dallo Yemen dalla milizia Houthi, sostenuta dall'Iran, ha ucciso cinque palestinesi, tra cui tre bambini, nella Cisgiordania occupata da Israele. Lo ha riferito la Mezzaluna Rossa Palestinese.

