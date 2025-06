Un memoriale in ricordo di Matteo Doretto morto a 21 anni durante il rally di Polonia

Lo sport ci regala emozioni indimenticabili, ma può anche essere crudele e spietato. Nella terza tappa del campionato europeo di Rally in Polonia, la passione di Matteo Doretto, giovane talento di Azzano Decimo, si è interrotta tragicamente. Aveva 21 anni, sogni grandi e il cuore pulsante di chi ama la velocità e la sfida. Ricordiamolo con rispetto e gratitudine, affinché il suo spirito possa continuare a ispirare le future generazioni.

Lo sport ti fa gioire, sognare, emozionare. Ma sa anche essere spietato e crudele, come è successo nella terza tappa del campionato europeo di Rally in Polonia. Matteo Doretto, 21enne di Azzano Decimo, si è messo il casco con le migliore intenzioni: partecipare, competere con i migliori e, perché.

