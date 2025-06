Un look che parla con i simboli e unisce le generazioni | da Elisabetta a Diana fino alla principessina Charlotte

Il Trooping the Colour 2025 non è solo una celebrazione, ma un vero e proprio ponte tra passato e presente, tra tradizione e innovazione. Da Elisabetta a Diana, fino a Charlotte, ogni look racconta una storia, un simbolo che unisce generazioni diverse. In questa edizione, Kate Middleton si distingue ancora una volta come icona di stile e di messaggio, abbracciando con eleganza memoria e prospettiva. La sua figura ci invita a scoprire un mondo di eleganza senza tempo, dove ogni dettaglio parla di noi.

Non è solo una parata militare, né soltanto il compleanno ufficioso del sovrano. Il Trooping the Colour è anche un barometro di stile royal e nell'edizione 2025, la protagonista indiscussa è stata ancora una volta Kate Middleton, tornata ormai alla vita pubblica dopo le recenti difficoltà personali e di salute. Con il suo aplomb regale, ha lanciato un messaggio sartoriale fatto di memoria, famiglia e futuro. Tra coat couture, dettagli nostalgici e un perfetto coordinato con Charlotte, la principessa del Galles ha ribadito chi detiene oggi lo scettro dello stile a Buckingham Palace.

