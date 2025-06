Un furto ogni sei giorni a Torino e provincia | notificati otto avvisi di garanzia contestati 68 episodi

A Torino e nella sua provincia, un furto ogni sei giorni scuote la comunità e mette in allerta le forze dell’ordine. Recentemente, i carabinieri di Chieri hanno smantellato un’associazione criminale specializzata in furti nelle case della collina torinese, notificando otto avvisi di garanzia e contestando 68 episodi. Un intervento deciso per restituire sicurezza ai cittadini e far luce su una serie di reati che preoccupano l’intera regione.

I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Chieri hanno disarticolato un'associazione criminale dedita ai furti nelle case della collina torinese. Nella mattinata di giovedì 12 giugno i militari hanno notificato l'avviso di conclusione indagini nei confronti di otto persone

