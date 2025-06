' Un fiume di musica' arrivano i Nine Below Zero con un live nel Cortile del Castello

Un'imperdibile serata di musica live attraversa la nostra città: i Nine Below Zero, iconico gruppo punk blues, si esibiranno nel suggestivo cortile del castello, portando un’energia travolgente sotto le stelle. Approfittando del palco già allestito per 'Ferrara Sotto le Stelle', questa tappa di 'Un fiume di musica' promette di regalare emozioni intense e un'esperienza unica. Preparatevi a lasciarvi coinvolgere dal ritmo e dalla passione di questa leggenda internazionale.

Approfittando del palco già allestito per 'Ferrara Sotto le Stelle', la rassegna 'Un fiume di musica' si sposta per una sera lontana dal fiume (o meglio dal canale) con un concerto di caratura internazionale che vede protagonisti i Nine Below Zero.

