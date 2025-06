Un cuore umano in formazione ha battuto per la prima volta in un embrione di maiale

Una svolta rivoluzionaria nel campo della biomedicina: per la prima volta, un cuore umano in formazione ha battuto all’interno di un embrione di maiale, aprendo nuove frontiere per il trapianto e la medicina rigenerativa. Questo esperimento cinese, durato 21 giorni, rappresenta un passo cruciale verso soluzioni innovative per le malattie cardiache e le sfide etiche connesse. Una scoperta che potrebbe cambiare il futuro della medicina...

L'esperimento, durato complessivamente 21 giorni, è avvenuto in Cina ed è stato annunciato a Hong Kong, nel convegno della Società Internazionale per la ricerca sulle cellule staminali (Isscr), come riporta la rivista Nature sul suo sito. E' il secondo organo che viene fatto sviluppare nell'embrione di un'altra.

