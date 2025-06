Un cammino attraverso la città Francigena e percorsi d’acqua rendono unico questo territorio

Un viaggio attraverso la Francigena e i percorsi d’acqua trasforma questo territorio in un’esperienza unica, ricca di storia e natura. Colle torna al centro del cammino, non solo come tappa, ma come scoperta lenta e autentica. Percorrendo l’anello escursionistico vicino a Molino d’Aiano, tra paesaggi incantevoli come Badia a Coneo, ogni passo diventa un’emozione da vivere lentamente. Per i pellegrini, l’ostello Cartiera La Buca offre accoglienza e servizi di qualità, rendendo il soggiorno ancora più speciale.

Colle è tornata a essere protagonista del cammino. Non è solo un punto di passaggio: è anche un luogo da scoprire con lentezza. Oltre alla tappa ufficiale, è possibile percorrere un anello escursionistico che si stacca dal percorso principale nei pressi di Molino d’Aiano e attraversa luoghi di grande fascino come Badia a Coneo. Per chi cerca servizi dedicati ai pellegrini, lo storico ostello Cartiera La Buca – accogliente e strategicamente posizionato vicino al centro e al fiume Elsa – è sempre più apprezzato. Il viaggio, qui, non si ferma con la fine della tappa: continua nell’anima culturale della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un cammino attraverso la città . Francigena e percorsi d’acqua rendono unico questo territorio

In questa notizia si parla di: cammino - attraverso - città - francigena

La Via Francigena Toscana è un cammino di origine religiosa che, tra tesori storici e artistici, attraversa natura, borghi e città uniche al mondo. Sigerico, Arcivescovo di Canterbury, la percorse nel 990 per arrivare a Roma, appuntando le sue soste su un prez Vai su Facebook

Un cammino attraverso la città . Francigena e percorsi d’acqua rendono unico questo territorio; La nel nord del Lazio: l’arrivo a Roma tra storia, spiritualità e tradizioni; Francigena Fidenza Festival 2025: quattro giorni tra cultura, cammino e identità europea.