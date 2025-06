Un bambino di 12 anni si è perso al Colosseo

A volte, anche il luogo più affascinante come il Colosseo può trasformarsi in un labirinto di emozioni, specialmente per un bambino di 12 anni proveniente dagli Stati Uniti. Mentre esplorava le meraviglie dell’antica Roma con i suoi genitori, la confusione e la folla hanno fatto perdere le sue tracce. Fortunatamente, la prontezza degli agenti della polizia locale ha permesso di ritrovarlo, rassicurando una famiglia in ansia e dimostrando ancora una volta il valore di una comunità attenta e vigile.

Era insieme ai suoi genitori, quando a un certo punto si è perso al Colosseo. Paura per un bambino di 12 anni, originario degli Stati Uniti. A ritrovarlo sono stati gli agenti della polizia locale. Secondo quanto appreso, il minore nei giorni scorsi si era smarrito tra la folla mentre insieme. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Un bambino di 12 anni si è perso al Colosseo

In questa notizia si parla di: bambino - anni - perso - colosseo

Napoli, un bambino di 9 anni sfreccia tra la folla su una mini moto: denunciati i genitori - ha attirato l'attenzione delle autorità. I genitori del bambino sono stati denunciati per aver permesso al figlio di utilizzare il veicolo in un'area non idonea, mettendo a rischio la sicurezza pubblica.

Un bambino di 10 anni si è perso al Colosseo https://ift.tt/X4rBCfn https://ift.tt/KqrxSHG Vai su X

Dalla Francia a Roma, uomo in stato confusionale e con vuoti di memoria aiutato dalla #PoliziaRomaCapitale. Ritrovato anche un bambino che si era perso al Colosseo Sono stati i nostri agenti del Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) a fornire aiuto ad u Vai su Facebook

Roma, un bambino di 12 anni si è perso al Colosseo; Roma, 12enne statunitense si perde al Colosseo: ritrovato dalla polizia locale; Un bambino di 10 anni si è perso al Colosseo.

Ragazzino americano di 12 anni ritrovato al parco archeologico del Colosseo dopo essersi perso tra la folla - Un ragazzino di 12 anni proveniente dagli Stati Uniti si perde al parco archeologico del Colosseo a Roma; la polizia locale interviene rapidamente e lo ricongiunge sano e salvo ai genitori. Da gaeta.it

Un bambino di 10 anni si è perso al Colosseo - A ritrovarlo sono stati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Scrive romatoday.it

Roma, 12enne statunitense si perde al Colosseo: ritrovato dalla polizia locale - Un bambino americano di 12 anni si è smarrito il 12 giugno nel Parco archeologico del Colosseo a Roma. Da romadailynews.it