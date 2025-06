Un bacio e passa la bua | i benefici del contatto fisico sulla salute di bambini e adulti

Un semplice bacio può sembrare un gesto quotidiano, ma in realtà racchiude un potere sorprendente sulla nostra salute e benessere. Dalla prima infanzia all’età adulta, il contatto fisico e l’affetto sono alleati fondamentali per stimolare emozioni positive e rafforzare il nostro equilibrio psicofisico. Scopriamo insieme come un bacio possa diventare un vero e proprio linguaggio di cura, capace di migliorare la vita di tutti noi.

Life&People.it Quante volte, da bambini, dopo una brutta caduta la mamma vi ha rassicurato dicendovi: “ ti do un bacio e passa la bua ”? Un gesto di affetto tramandato da generazioni di genitori ai propri figli che, oltre a trasmettere dolcezza e sicurezza, sembra possedere anche effetti benefici, oggi confermati dalla scienza. Ma quali sono esattamente i benefici di un bacio? Il linguaggio dell’amore che cura. Quel gesto di tenerezza che da piccoli sembrava un incantesimo, oggi ha trovato un’accurata spiegazione scientifica. La notizia è arrivata dalla neuroscienziata Rebecca Saxe del MIT – McGovern Institute for Brain Research – la quale ha osservato, servendosi di una risonanza magnetica funzionale, l’attività cerebrale di sua figlia mentre la baciava. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

In questa notizia si parla di: bacio - benefici - passa - bambini

"Un bacio e passa la *bua*: ora è scienza!" Quante volte curiamo le piccole e grandi "bue" dei nostri bimbi con un cerotto, ma soprattutto con un bacio. Quel bacio, spesso, calma i pianti più di ogni altra medicina. Oggi la scienza lo conferma: una risonanza mo Vai su Facebook

Gli adulti non dovrebbero mai baciare i neonati: il medico social spiega perché; Scopri la magia del bacio: celebra la Giornata mondiale del 6 luglio; Il potere terapeutico del bacio: una pratica che fa bene alla salute.

L’importanza del bacio della buona notte: tutte le cose che forse non sai - Il bacio della buona notte è un rituale semplice, veloce ma importantissimo, dal grande impatto positivo sia per i bambini che per ... Da dilei.it

Perché un “bacio sulla bua” è in grado davvero di far passare il dolore ai bambini - 212 studi focalizzati sugli effetti benefici su salute e psiche che il tocco, l’abbraccio o il bacio di un’altra persona hanno avuto ... Scrive fanpage.it

Tutti i sorprendenti benefici di un bacio - Everything You Ever Wanted to Know about One of Life’s Sweetest Pleasures“, che mette nero su bianco tutti i benefici legati al bacio. Segnala greenme.it