Un anno di zapping e di streaming 2024-2025 convegno a Roma il 16 giugno

Il panorama televisivo e digitale sta vivendo una vera rivoluzione tra zapping e streaming, offrendo contenuti sempre più diversificati e family-friendly. Il convegno “Un anno di zapping e di streaming 2024-2025”, in programma a Roma il 16 giugno, si propone di analizzare le tendenze, premiare i migliori programmi e promuovere un uso consapevole dei media per tutte le età. Un appuntamento imperdibile per chi desidera scoprire le direzioni future dell’entertainment digitale.

ROMA – Lunedì 16 giugno, alle ore 14.30, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgerà il convegno “Un anno di zapping e di streaming 2024-2025 – Premiazione, programmi e contenuti tv e web family-friendly”. Sono previsti, nell’occasione, i saluti del vice presidente della Camera, Fabio Rampelli. Illustra la vicepresidente del Moige, Elisabetta Scala. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Un anno di zapping e di streaming 2024-2025”, convegno a Roma il 16 giugno

In questa notizia si parla di: anno - zapping - streaming - convegno

Nella sua intervista a Zapping Matteo Ciofani ha parlato della finale play off disputata contro il Lecce: un avversario che spesso e volentieri ha regalato gioie ai fratelli Ciofani nel corso della loro carriera. #ciociariaoggi Vai su Facebook

Moige, un anno di zapping e di streaming; Ecco Sky Glass, il TV di Sky che rivoluziona lo zapping e mette lo streaming al centro. Tutto quello che c'è da sapere.

“Un anno di zapping e di streaming 2024-2025”, convegno a Roma il 16 giugno - 30, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgerà il convegno "Un anno di zapping e di ... Scrive lopinionista.it

Un anno di zapping e streaming: evento moige alla camera dei deputati per premiare contenuti a misura di famiglia - Il 16 giugno 2025 a Roma, alla Camera dei deputati, il Moige premia programmi e campagne che promuovono contenuti educativi e responsabili per minori e famiglie, con ospiti del mondo della comunicazio ... Secondo gaeta.it

Camera, lunedì convegno 'Un anno di zapping e di streaming' - Lunedì 20 giugno, alle ore 15, presso la nuova aula dei gruppi parlamentari si svolge il convegno 'Un anno di zapping e di streaming - conquistedellavoro.it scrive