Un altro nuovo arrivo in casa Savino Del Bene Volley con l’ingaggio della schiacciatrice Gaia Traballi

Savino Del Bene Volley si prepara a una stagione entusiasmante con un nuovo prezioso acquisto: Gaia Traballi. La schiacciatrice, classe 1997, porta in dote un talento versatile e un ricco bagaglio di esperienze, arricchendo ulteriormente il reparto offensivo sotto la guida di coach Gaspari. Con un percorso che spazia tra campo e sabbia, Gaia promette di essere un elemento chiave per il successo della squadra nel 2025-2026.

SCANDICCI – . Classe 1997, Traballi va a rafforzare il reparto delle attaccanti a disposizione di coach Marco Gaspari in vista della stagione 2025–2026. Giocatrice duttile e con un percorso sportivo particolare, Gaia Traballi porta con sé un mix di esperienza indoor e sulla sabbia, maturato in Italia e all’estero. Nell’ultima stagione Traballi ha fatto il suo esordio in serie A1 con la Bartoccini Fortinfissi Perugia, disputando 18 partite di regular season e mettendo a referto 185 punti, 19 muri vincenti e 1 ace. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it