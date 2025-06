Un albero cade sulla strada mentre sta sopraggiungendo un' auto | tragedia sfiorata

Un attimo di tensione a Osimo, dove un albero crollato ha rischiato di causare una tragedia lungo via Striscioni. La pronta reazione della donna al volante e l’intervento tempestivo delle autorità hanno evitato il peggio, dimostrando quanto siano fondamentali la vigilanza e la prontezza di intervento in situazioni di emergenza. È un richiamo alla prudenza e all’importanza di manutenzioni regolari per garantire la sicurezza di tutti.

OSIMO – Un albero caduto lungo la carreggiata e un impatto con l’auto che stava sopraggiungendo evitato per pochi secondi. È quanto accaduto giovedì in via Striscioni, quando una donna al volante si è trovata di fronte una pianta crollata lungo l’asfalto. Sono successivamente stati allertati i. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Un albero cade sulla strada mentre sta sopraggiungendo un'auto: tragedia sfiorata

In questa notizia si parla di: albero - sopraggiungendo - auto - cade

