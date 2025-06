Un accoltellamento e rapine nel parcheggio Fiesta chiuso per dieci giorni

momento di sospensione temporanea per garantire la sicurezza di tutti. La decisione di chiudere il Fiesta, noto come punto di ritrovo all'aperto nel quartiere Eur, arriva dopo un grave episodio di accoltellamento e rapine che ha scosso la comunità. La sicurezza dei cittadini e il rispetto delle normative restano priorità assolute, e questa pausa forzata mira a ristabilire un ambiente più sicuro e sereno per tutti i frequentatori.

Chiuso per dieci giorni il Fiesta, music hall all'aperto dell'Eur. Sin dalla sua inaugurazione, come hanno informato dalla questura in una nota, si erano verificati episodi violenti, aggressioni e liti in cui erano rimasti coinvolti alcuni frequentatori del locale.

