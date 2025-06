Ultraleggeri al decollo a Vallegaffaro Inaugurano oggi pista e hangar

Oggi a Vallegaffaro, nel suggestivo parco del Delta, prende il volo una nuova aviosuperficie: un moderno punto di riferimento per gli appassionati di volo, con pista ultraleggera e strutture di servizio all'avanguardia. Dopo un periodo di inattività , questa inaugurazione segna un entusiasmante ritorno alle attività aeronautiche, con la presenza delle autorità locali. Un’occasione speciale per scoprire un angolo di cielo tutto da esplorare, che promette emozioni e nuove opportunità .

Verrà inaugurata stamane a Vallegaffaro a Codigoro l'omonima aviosuperficie, nel parco del Delta, gestita dall'associazione Sportiva Dilettantistica Fly Delta, presieduta da Gaetano D'Andrea, dopo un po' di tempo che era inattiva. Uno spazio con una pista d'atterraggio al cui fianco ci sono hangar ed altre strutture di servizio agli areoplani che vi decollano o scendono. Il taglio del nastro avverrà alla presenza del sindaco di Codigoro Alice Zanardi, di tanti altri primi cittadini del Delta e dal presidente Georges Humeau, il vice Pierre Veillon accompagnati da undici soci giunti con 7 velivoli coi quali si formalizzerà un patto di amicizia e collaborazione con "Le club de vol ULM Chambley" della Francia.

