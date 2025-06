Ultimo giorno per ammirare l' Amerigo Vespucci a Genova

Non lasciatevi sfuggire l’ultima occasione di ammirare la maestosa Amerigo Vespucci a Genova, un simbolo di eleganza e tradizione marittima. Dopo la celebrazione memorabile della Giornata della Marina, con eventi spettacolari e il ritorno del Presidente Mattarella, il Porto Antico si anima con il Villaggio Marina, offrendo un’esperienza unica a tutti gli appassionati di mare. Non perdete questa straordinaria opportunità di immergervi nella storia e nella bellezza della nostra marineria.

Ultimo giorno per il Villaggio Marina al Porto Antico con la nave scuola Amerigo Vespucci. Dopo la grande festa della Giornata della Marina di martedì, che ha visto anche il ritorno a Genova del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con le Frecce Tricolori e uno spettacolo di droni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Ultimo giorno per ammirare l'Amerigo Vespucci a Genova

