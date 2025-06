Ultimissime Juve LIVE | missione USA già cominciata per i bianconeri! Madama è partita alla volta degli States per cominciare il Mondiale per Club

La Juventus si prepara a una nuova avventura: la missione negli USA è ufficialmente iniziata, con la 232ª partita che segna l’inizio del cammino verso il mondiale per club. I bianconeri sono pronti a scrivere un'altra pagina di storia, tra aggiornamenti in tempo reale e tutte le ultime notizie. Restate con noi: le emozioni e gli approfondimenti più recenti vi terranno sempre informati sulle imprese di Madama.

Ultimissime Juve LIVE – 14 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 13 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 12 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 11 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 10 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 9 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 8 giugno 2025.

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino - Ultimissime Juve LIVE: resta connesso per le notizie più fresche in tempo reale sulla Juventus! Dalla conclusione del campionato di Kalulu all'annuncio del nuovo sponsor, le parole di Scanavino e molto altro.

Lucca Juve, scout bianconeri al BluEnergy Stadium: le ultime; Conte, gli spifferi e la missione (im)possibile di Tudor: l'allenatore Juve; Calciomercato: Roma, 4 acquisti dopo l'uscita di Dybala. Juve tratta per Nico Gonzalez, Napoli più vicino a Lukaku.

Mondiale club: la Juve in partenza, comincia la missione in Usa - Pochi minuti fa la squadra di Igor Tudor è arrivata all'aeroporto di Torino Caselle per il trasferimento negli States: è cominciata u ... Segnala tuttosport.com

Juventus, 5 incedibili per Tudor: tra questi Yildiz, Locatelli, Cambiaso e Thuram - Il tecnico croato, subentrato nella scorsa stagione, ha convinto la dirigenza bianconera per idee, carattere e risultati, gu ... Si legge su it.blastingnews.com

Non fate l’errore di considerare definitivo quello che farà Chivu - Il tecnico infatti è abituato a cambiare spesso le sue idee in campo. Come scrive informazione.it