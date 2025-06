Ultimissime Inter LIVE | Taremi bloccato in Iran l’Inter sogna Ederson

Benvenuti alle ultime novità dal mondo Inter, dove l'emozione non si ferma mai! Dalle ultime indiscrezioni sui trasferimenti alle parole dei protagonisti in diretta, vi teniamo aggiornati su tutto ciò che riguarda la nostra amata squadra. Restate con noi, perché oggi, più che mai, il cuore nerazzurro batte forte: ecco tutte le notizie di oggi, direttamente dall’universo Inter.

Ultimissime Inter LIVE: il retroscena sulla reazione della squadra al pareggio del Napoli, la data per il rientro di Lautaro - Benvenuti su Ultimissime Inter Live! Qui troverete tutte le notizie più importanti riguardanti la nostra amata Inter, aggiornate in tempo reale dalla redazione di Inter News 24.

#Inter preoccupata per #Taremi, bloccato in #Iran a causa della guerra https://calciomercato.com/news/inter-preoccupata-per-taremi-bloccato-in-iran-a-causa-della-guer-12938… Vai su X

Ange-Yoan Bonny, classe 2003, attaccante francese del Parma. Quest'anno per lui 6 gol e 4 assist in 37 partite in Serie A. Si parla di un costo di cartellino vicino ai 25 milioni di euro. Piace molto all'Inter. Sebastiano Esposito, classe 2002, attaccante italiano di Vai su Facebook

