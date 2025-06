Ultimatum di Trump all’Iran

Il mondo osserva con tensione l'ultimatum di Donald Trump all’Iran, mentre il presidente americano invita al dialogo e mette in guardia dai rischi di un'escalation. Tra le dichiarazioni choc e i segnali di disponibilità, si apre una fase cruciale per la stabilità globale. Riusciranno le parti a trovare un punto di incontro prima che siano troppo tardi?

di Lorenzo Mantiglioni "Mi stanno chiamando per parlare", ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, in un’intervista telefonica rilasciata a Nbc News. Secondo il tycoon, gli esponenti iraniani che cercherebbero un dialogo sono le "stesse persone con cui abbiamo lavorato l’ultima volta. Molti di loro ora però sono morti". "C’è ancora tempo – scrive inoltre su Truth – per porre fine a questo massacro. I prossimi attacchi già pianificati saranno ancor più brutali. A Teheran ho detto di raggiungere un accordo, dato che Israele possiede in abbondanza il più letale equipaggiamento militare prodotto dagli Stati Uniti, ma non ci sono riusciti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net