Ultima gara aria da ultimo giorno di scuola | la Scandone si prepara a Gara 3 contro Piazza Armerina

L'aria di ultima giornata di scuola si respira forte alla Scandone Avellino, pronta a dare il massimo in Gara 3 contro Piazza Armerina. Dopo un lungo percorso, si gioca l’ultima sfida che potrebbe portare alla tanto ambita promozione in Serie B1. Alla vigilia della decisiva partita, il coach biancoverde Nino... sei pronto a tifare per una vittoria memorabile?

Ultima rifinitura in programma oggi per la Scandone Avellino, attesa domani da Gara 3 della finale playoff di Serie B2 contro Piazza Armerina. Il match, decisivo per decretare la promozione, chiude un lungo campionato per entrambe le formazioni. Alla vigilia della sfida, il coach biancoverde Nino.

? NEXT MATCH Gara 3 Finale Play-Off Domenica 15 giugno Pala Ferraro - Piazza Armerina ? Ore 19:30 Piazza Armerina #WeAreScandone #WeAreAvellino #WeAreWolves Vai su Facebook

La Scandone Avellino batte Piazza Armerina: sarà gara tre a decretare la neo promossa - E’ una Scandone Avellino stratosferica quella che si prende gara 2 della finale play off davanti al suo caloroso pubblico del Del Mauro, accorso numerosissimo per presenziare al grande evento sportivo ... atripaldanews.it scrive

La Scandone schianta Piazza Armerina e fa sua gara 2 - Grande affermazione della Scandone Avellino che in gara 2 supera al PalaDelMauro Piazza Armerina col risultato di 73- Segnala msn.com

Finale Play Off, la Scandone Avellino in campo al Del Mauro contro Piazza Armerina - Ancora una notte al Del Mauro, la più importante, quella in cui la Scandone Avellino si gioca il tutto per tutto contro Piazza Armerina. Come scrive orticalab.it