Ufficiale l’Inter rimborsa in anticipo il bond | cifra complessiva di 412 milioni tutti i dettagli e la deadline | Primapagina

L’Inter fa notizia: ufficialmente, la società ha annunciato il rimborso anticipato del bond da 412 milioni di euro, originariamente in scadenza nel febbraio 2027. Una mossa che riscrive le strategie finanziarie del club di Viale della Liberazione, segnando un passo importante verso una gestione più solida e trasparente. Ma cosa significa questa decisione per il presente e il futuro nerazzurro? Scopriamolo insieme nei dettagli e nelle implicazioni di questa operazione straordinaria.

2025-06-13 23:23:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Arriva il comunicato ufficiale: l’Inter ha diffuso la notizia di rimborsare in anticipo il bond da 400 milioni di euro in scadenza al febbraio 2027. Lo ha annunciato il club di Viale della Liberazione in una nota, spiegando che la cifra complessiva da rimborsare è pari a circa 412 milioni di euro. ATTO DOVUTO – Si tratta di una mossa già programmata, inevitabile per rispettare gli indicatori di liquidità sulla stagione 20262027. Oaktree avrebbe utilizzato circa 100 milioni di euro di liquidità del club per abbassare il livello di debito, il che porterà a un beneficio del conto economico per ridotti oneri finanziari che dovrebbero abbassarsi di un paio di punti percentuale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

