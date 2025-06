Ue von der Leyen | Abbiamo erogato un altro miliardo per Kiev totale 150

L'Europa rafforza il suo impegno per la pace e la solidarietà con l'Ucraina. Ursula von der Leyen annuncia un altro miliardo di euro, portando il totale a 150 miliardi di sostegno. Nel frattempo, Kiev ha rimpatriato 1.200 corpi consegnati dalla Russia, segnando un importante progresso negli accordi negoziati a Istanbul. Un passo deciso verso una risoluzione duratura del conflitto, sostenuto da azioni concrete e collaborazione internazionale.

L'Ucraina ha rimpatriato 1.200 corpi consegnati dalla Russia, un nuovo passo avanti nell'accordo raggiunto durante i recenti negoziati tra le parti in conflitto a Istanbul. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ue, von der Leyen: "Abbiamo erogato un altro miliardo per Kiev, totale 150"

In questa notizia si parla di: leyen - abbiamo - erogato - altro

Ue, von der Leyen: Abbiamo erogato un altro miliardo per Kiev, totale 150; Guerra Ucraina - Russia, le news. Gli auguri di Rubio a Mosca sono un caso. Il Cremlino applaude, Kiev: “Spiacevole”; Il Fatto di Domani del 1 Aprile 2025.

Von der Leyen, 'Ue eroga altri 1,5 miliardi all'Ucraina' - a mantenere in funzione le istituzioni e le infrastrutture e a condurre riforme cruciali". Secondo ansa.it

Taizé: Von der Leyen, “nessuno si salva da solo, abbiamo bisogno l’uno dell’altro” - Lo scrive la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un messaggio inviato ai partecipanti all ... Scrive agensir.it

Von der Leyen "Propongo di sospendere il Patto di Stabilità per i fondi alla Difesa" - In parole povere, abbiamo dato agli Stati membri il potere di aumentare sostanzialmente gli investimenti pubblici legati alla crisi. Come scrive msn.com