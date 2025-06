Ue a Iran | rischiprevalga la diplomazia

In un clima di crescente tensione, l'Europa insiste sulla priorità della diplomazia per prevenire un’escalation rischiosa con l’Iran. Kaja Kallas, Alto rappresentante dell’UE per la Politica estera, ribadisce: “Solo attraverso il dialogo si può raggiungere una soluzione duratura.” La partita rimane delicata, ma l’Unione Europea è decisa a sostenere ogni sforzo diplomatico affinché prevalga la pace e la sicurezza internazionale.

15.06 "Ho parlato con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. Il rischio di un'ulteriore escalation è pericolosamente alto. La diplomazia deve prevalere". Così l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera, Kaja Kallas. "L'Ue è sempre stata chiara: non si deve permettere all'Iran di acquisire un'arma nucleare", sottolinea. "Solo la diplomazia può portare a una soluzione duratura. L'Ue è pronta a sostenerla". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

