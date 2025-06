Udinese in attacco piace Geny Catamo Su Lucca pressing del Napoli

Udinese si prepara a rivoluzionare il suo attacco, puntando con forza su Geny Catamo, talento emergente proveniente dal calcio israeliano. Mentre la cessione di Lucca e altri talenti al fondo Guggenheim Partners è ancora in stand-by, la società friulana si concentra sulle mosse di mercato. Chi è Geny Catamo e quale impatto potrà avere nel prossimo campionato? Scopriamolo insieme, perché questa trattativa potrebbe essere il cambio di passo decisivo per l'Udinese.

Ancora in stallo la situazione relativa alla cessione al fondo americano Guggenheim Partners, l'Udinese si attiva sul mercato. In uscita ci sono Bijol, Lucca e Solet. In entrata si sta facendo largo con insistenza il nome di Geny Catamo. Chi è Geny Catamo Il nativo di Maputo (Mozambico) è. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Udinese, in attacco piace Geny Catamo. Su Lucca pressing del Napoli

