Ucraina nuovo attacco di droni in Russia a 1000 km dal confine | colpito il più grande impianto chimico del Paese

In un crescendo di tensioni e azioni militari, l’Ucraina manifesta la sua determinazione colpendo profondamente nel territorio russo, incluso il più grande impianto chimico del paese. Questa escalation dimostra come il conflitto si spinga oltre i confini tradizionali, portando a una sfida continua tra le due nazioni. Mentre le tensioni aumentano, resta da capire quali saranno le ripercussioni di queste mosse audaci e quanto possano influenzare la stabilità regionale.

La Russia ha lanciato un altro attacco prolungato con i droni contro l'Ucraina,uccidendo due persone e danneggiando vaste zone di Kiev, oltre a colpire un reparto di maternità nel porto meridionale di Odessa, hanno dichiarato i funzionari. Gli attacchi notturni Vai su Facebook

L'audace attacco di droni dell'Ucraina invia un messaggio critico alla Russia - e all'Occidente @battgirl74 Vai su X

Ucraina: attacco russo su Zaporizhzhia causa tre feriti, distrutte 100 tonnellate di aiuti umanitari - Un magazzino nella città ucraina di Zaporizhzhia è stato colpito da droni russi nelle prime ore di sabato, rendendo inutilizzabili circa cento tonnellate di aiuti umanitari. Secondo msn.com

Guerra Ucraina, Kiev: attacco su Kharkiv con 17 droni, feriti 8 bambini. Tre i morti. Mosca: Price cap? Sappiamo ridurre al minimo gli effetti - Ucraina, il piano di Putin: «Occupare mezzo Paese entro la fine del 2026». Scrive leggo.it