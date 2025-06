Ucraina la guerra non ferma la sfilata del Pride a Kiev

In un gesto di coraggio e speranza, Kiev ha sfilato nel cuore della crisi: il Pride si svolge nonostante la guerra. Centinaia di volontari LGBTQ+ e sostenitori hanno marciato per rivendicare diritti fondamentali, dimostrando che l’amore e la lotta per l’uguaglianza non si fermano davanti alle avversità . Questa manifestazione è un potente messaggio di resistenza e resilienza, ricordandoci che la lotta per i diritti umani attraversa ogni confine e ogni sfida.

La guerra innescata dall’invasione della Russia non ha fermato la parata del Pride a Kiev, capitale dell’Ucraina. Centinaia di persone LGBTQ+ e i loro sostenitori hanno sfilato in corteo nel centro della cittĂ per chiedere maggiori diritti: i manifestanti sollecitano in particolare riforme legali che permettano alle persone in relazioni omosessuali di prendere decisioni mediche per i partner feriti durante il conflitto e di poter seppellire le vittime dell’invasione. “Capita molto spesso che in situazioni d’emergenza i partner della comunitĂ LGBTQ, senza uguaglianza matrimoniale o unioni civili riconosciute legalmente, non possano accedere agli ospedali, non possano prendere decisioni urgenti, nĂ© recuperare i corpi dei difensori da seppellire con dignità ”, ha dichiarato Anna Sharygina, presidente di KyivPride. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, la guerra non ferma la sfilata del Pride a Kiev

In questa notizia si parla di: ucraina - guerra - pride - kiev

Guerra in Ucraina, una delegazione Usa con Rubio sarĂ in Turchia | Cremlino: "Aspettiamo rappresentanti di Kiev a Istanbul" - La guerra in Ucraina continua a suscitare tensioni internazionali. Una delegazione degli Stati Uniti, guidata da Rubio, si recherĂ in Turchia, mentre il Cremlino attende i rappresentanti di Kiev a Istanbul.

UCRAINA | Il Cremlino chiede "una forte condanna" della comunitĂ internazionale contro Kiev per gli attentati in Russia e chiarisce: con il Papa Putin non ha parlato "in modo pratico e concreto" di una soluzione negoziata del conflitto. #ANSA Vai su Facebook

Ucraina, la guerra non ferma la sfilata del Pride a Kiev; Ungheria, Orbán alla nazione: Mai l'Ucraina nell'Ue contro la volontà degli ungheresi; Guerra in Ucraina, morto il prigioniero nordcoreano catturato da Kiev. Media: «I russi avanzano verso Kharkiv.

Ucraina, la guerra non ferma la sfilata del Pride a Kiev - (LaPresse) La guerra innescata dall'invasione della Russia non ha fermato la parata del Pride a Kiev, capitale dell'Ucraina. Si legge su video.corriere.it

Guerra Ucraina, Kiev: attacco su Kharkiv con 17 droni, feriti 8 bambini. Tre i morti. Mosca: Price cap? Sappiamo ridurre al minimo gli effetti - Ucraina, il piano di Putin: «Occupare mezzo Paese entro la fine del 2026». Lo riporta leggo.it

Guerra Ucraina - Russia, le news del 10 giugno. Hegseth: “Fondi per Kiev ridotti nel prossimo bilancio” - “La Russia è la principale minaccia a lungo termine per la Nato”, ha detto il segretario della Nato, Mark Rutte. Scrive repubblica.it