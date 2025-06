Ucraina il timore di Zelensky | Ora gli aiuti non diminuiscano per gli attacchi di Israele all’Iran

In un momento di crescente tensione internazionale, Volodymyr Zelensky lancia un appello accorato ai suoi alleati occidentali: mantenere saldo il sostegno all'Ucraina, senza lasciarsi distrarre dagli eventi in Medio Oriente. La preoccupazione di Zelensky è chiara: ogni riduzione degli aiuti potrebbe compromettere gli sforzi di difesa e stabilità nella regione. La sua richiesta mira a garantire che gli aiuti non siano compromessi, perché la posta in gioco è troppo alta per rischiare passi indietro.

(Adnkronos) – Volodymir Zelensky chiede che i Paesi occidentali che sostengono l'Ucraina non riducano i loro aiuti a causa dell'intervento militare di Israele contro l'Iran. "L'ultima volta che è accaduto è stato un fattore che ha rallentato gli aiuti all'Ucraina", ha spiegato, riferendosi ai raid dello scorso autunno.  Il sostegno europeo sta "rallentando" in .

