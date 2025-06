Ucciso a coltellate in spiaggia | Questura vieta i funerali Scoppia la protesta

Una tragedia che ha sconvolto la comunità di Castel Volturno, dove l’omicidio di Nicola Mirti ha scosso emozioni profonde. La decisione della questura di vietare i funerali pubblici ha acceso le proteste di amici e familiari, desiderosi di un saluto dignitoso al giovane. La tensione cresce mentre si chiede giustizia e rispetto per Nicola, e l’opinione pubblica si mobilita per chiedere risposte e trasparenza in questa dolorosa vicenda.

Vietati i funerali di Nicola Mirti, ucciso a 18 anni sulla spiaggia del lido “Palma Rey” di Castel Volturno. Nella serata di ieri, amici e parenti della giovane vittima hanno protestato all’esterno della Questura contro il divieto di funerali pubblici. "Giustizia e funerali per Nicola", hanno. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Ucciso a coltellate in spiaggia: Questura vieta i funerali. Scoppia la protesta

In questa notizia si parla di: funerali - ucciso - spiaggia - questura

Lorenzo Cristea, trovato un terzo coltello vicino al Playa Beach Club dove è stato ucciso il 20enne. Domani alle 14.30 i funerali a Loreggia - Un nuovo sviluppo nel tragico omicidio del 20enne Lorenzo Cristea: è stato trovato un terzo coltello vicino al Playa Beach Club.

