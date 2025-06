Uccide l' ex moglie in strada davanti ai passanti a Tolentino

Un tragico e scioccante episodio scuote Tolentino: una donna di 45 anni, madre di due figli, è stata brutalmente uccisa in strada davanti a numerosi passanti. L'atroce aggressione si è consumata mentre si recava al lavoro come badante, lasciando la comunità incredula e sconvolta. Il sospettato, l’ex marito di 55 anni, è stato prontamente fermato. La sua drammatica escalation di violenza si conclude lasciando profonde domande sulla sicurezza e sulla tutela delle vittime di stalking e violenza domestica.

AGI - Una donna albanese di 45 anni è stata uccisa a coltellate in strada a Tolentino, nel Maceratese: poco prima delle 20, la donna è stata aggredita in un parco davanti ai passanti mentre si recava al suo lavoro di badante. Fermato il presunto assassino, sarebbe l'ex marito 55enne. L'uomo avrebbe continuato a prendere a calci la donna, madre di due figli, mentre giaceva a terra dopo le coltellate, hanno riferito i media locali. Poi si è seduto su una panchina ed è stato sentito dai testimoni dire: "Ho fatto quello che dovevo". La coppia ha due figli maggiorenni, di 21 e 23 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorsi sanitari ma la donna era già morta. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Uccide l'ex moglie in strada davanti ai passanti a Tolentino

