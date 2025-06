Uccide il supervisore schiacciandolo con il camion | Rabbia repressa

Una tragedia sconvolgente si è consumata in Giappone, dove la rabbia repressa ha portato all'omicidio di un supervisore da parte di un uomo di 62 anni, che, schiacciandolo con un camion da 72 tonnellate, ha provocato una fine orribile. La sentenza severa di 23 anni di carcere riflette la gravità di un gesto così estremo e disperato, lasciando un segno profondo nella società.

Giappone, inferno in cava: investe e uccide il supervisore con un camion da 72 tonnellate, condannato a 23 anni Una tragedia agghiacciante. Un’esplosione di “rabbia repressa” (definita testualmente così in sede di condanna) culminata in un omicidio brutale. La sentenza è stata esemplare, nella sezione di Kokura del tribunale distrettuale di Fukuoka, in Giappone. Ben 23 anni di carcere per un uomo di 62 anni, colpevole di aver ucciso il suo supervisore di 51 anni investendolo con un camion. – Cityrumors.it L’episodio è avvenuto in una cava nella città di Kitakyushu lo scorso ottobre. 🔗 Leggi su Cityrumors.it