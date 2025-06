Ubriaco al volante perde la patente e viene denunciato

Una scena senza scampo: un automobilista casertano, visibilmente sotto l’effetto di alcol, viene fermato dai carabinieri nel Beneventano. La loro prontezza ha evitato potenziali tragedie, ma anche portato alla perdita della patente e a una denuncia per guida in stato di ebbrezza. Un monito chiaro e forte sull’importanza di rispettare le regole per la sicurezza di tutti.

Patente ritirata e denuncia per guida in stato di ebbrezza. Protagonista un automobilista casertano intercettato dai carabinieri nel beneventano. Nel corso dei controlli finalizzati a contrastare l’abuso di alcol al volante, i carabinieri hanno intercettato il conducente che procedeva con. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Ubriaco al volante, perde la patente e viene denunciato

In questa notizia si parla di: volante - patente - ubriaco - perde

Al volante con patente falsa, denunciato un extracomunitario al rione Libertà - Un cittadino extracomunitario di origine africana è stato denunciato al rione Libertà per guida con patente falsa.

Tir perde il controllo ed esce dalla carreggiata dell'autostrada A4: feriti il conducente del mezzo e il passeggero Vai su Facebook

Ubriaco al volante, perde la patente e viene denunciato; Ubriaco al volante perde il controllo dell'auto e si schianta contro una recinzione; Ubriaco al volante con patente sospesa fugge all’alt della polizia, 2mila euro di multa.

Ubriaco al volante perde il controllo dell'auto e si schianta contro una recinzione - Ubriaco al volante finisce contro una recinzione: denunciato 30enne a Rivolta d’Adda trovato con un tasso alcolemico tre volte oltre il limite. Scrive primalamartesana.it

Fermato ubriaco al volante. Ritirata la patente a un cinquantottenne - hanno sequestrato la patente, mentre l’auto, che non era di proprietà della persona al volante, è stata affidata ... Da ilgiorno.it

Ubriaco al volante provoca un incidente, denunciato un 53enne - VIDOLASCO – Ha perso il controllo dell’auto, abbattuto un palo dell’illuminazione pubblica e una colonnina telefonica, ed è finito fuori strada. Come scrive laprovinciacr.it