Tv Iran ' attacchi distruttivi contro Israele tra poche ore'

Le tensioni tra Iran e Israele raggiungono un nuovo picco: la tv di Stato iraniana annuncia attacchi pesanti e distruttivi contro Israele già nelle prossime ore. Una minaccia che potrebbe avere implicazioni significative per la stabilità della regione, aumentando il livello di allerta internazionale. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti su questa drammatica escalation che sta scuotendo il Medio Oriente.

La tv di Stato iraniana ha annunciato che sono previsti "attacchi pesanti e distruttivi" contro Israele entro poche ore. Lo riferiscono i media israeliani citando Reuters.

