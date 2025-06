Tutto pronto per l'English Greyhound Derby | va ancora in scena la più famosa gara di levrieri in Inghilterra

L'English Greyhound Derby sta per aprire le sue porte, portando nel cuore dell'Inghilterra uno degli eventi sportivi più affascinanti e controversi. Questa sera, il cinodromo di Towcester si anima sotto le luci, attirando appassionati e critici. Mentre il Regno Unito sostiene ancora questa tradizione, il Galles si prepara a vietarla. Un dibattito acceso che invita a riflettere sulle sfide etiche e sportive di una competizione senza tempo. Continua a leggere.

Questa sera si accendono le luci nel cinodromo di Towcester per l'evento più seguito ed economicamente molto allettante per chi sfrutta i cani nelle corse. Ancora legali nel Regno Unito, mentre il Galles ha annunciato un possibile divieto, il governo britannico ribadisce che non ha alcuna intenzione di fermare queste competizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

