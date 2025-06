Tutto nacque a Ibiza | Zoe e Leao gol scudetto cani liti e crisi I 6 anni di Theo al Milan

Tutto ebbe inizio a Ibiza, tra gol memorabili di Zoe e Leao, litigi e crisi imprevedibili. Sei anni di Theo al Milan sono stati un susseguirsi di emozioni: record di gol sottratti a Maldini, scintille con Dumfries, capelli tinti e un’ultima stagione da dimenticare. Un viaggio intenso e ricco di sorprese che ha lasciato il segno nel cuore rossonero, dimostrando come anche le esperienze più tumultuose possano diventare parte della leggenda.

Dal record di gol sottratto a Maldini alle scintille con Dumfries, passando per i capelli tinti e un'ultima stagione da dimenticare: i sei anni del francese in rossonero non sono sicuramente stati banali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tutto nacque a Ibiza: Zoe e Leao, gol scudetto, cani, liti e crisi. I 6 anni di Theo al Milan

In questa notizia si parla di: anni - tutto - nacque - ibiza

Milano, 15enne strangola l’ex vicina di casa di 82 anni. Poi racconta tutto alla madre che lo denuncia - Tragedia a Milano, dove un ragazzo di 15 anni ha strangolato l'ex vicina di casa di 82 anni. Dopo il brutale atto, il giovane ha confidato tutto alla madre, che, sconvolta, ha immediatamente denunciato l'accaduto.

Tutto nacque a Ibiza: Zoe e Leao, gol scudetto, cani, liti e crisi. I 6 anni di Theo al Milan; Sandy Marton: “Ero diventato un mostro di sex appeal, ho speso tutti i soldi in viaggi e feste; Claudio Cecchetto: come nacque il Gioca Jouer, la moglie Mapi Danna, 7 segreti.

La piccola spagnola compie trent'anni [video] - Quella dell'Ibiza non è la semplice storia di un'utilitaria come le altre: per lunghi anni, i suoi successi e la sua immagine hanno coinciso quasi del tutto ... quattroruote.it scrive