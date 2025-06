Tutto ma non il prete | la sorprendente storia di Don Davide Banzato

Don Davide Banzato, giovane sacerdote di 44 anni originario di Padova, è una figura che sorprende e ispira. Con la sua presenza rassicurante e attiva, si distingue per il suo impegno verso i giovani e per il modo in cui sfida gli stereotipi sul sacerdozio. La sua storia, ricca di sorprese e passione, dimostra che essere sacerdote non significa rinunciare alla vitalità e all’innovazione. Scopriamo insieme questa incredibile testimonianza di fede e coraggio.

Più volte lo abbiamo visto in tv, anche in compagnia di Papa Francesco. La sua, una presenza rassicurante e pienamente attiva anche e soprattutto per i giovani. Perché lui è un giovane, ma sacerdote. Stiamo parlando di Don Davide Banzato, sacerdote di 44 anni originario di Padova.

Il commento al vangelo dell'ultima puntata di I viaggi del cuore di don Davide Banzato è disponibile anche sul sito di Famiglia Cristiana. Hai già letto il libro di don Davide "I miei viaggi del cuore"? Lo trovi qui: https://bit.ly/imieiviaggidelcuore Vai su Facebook

