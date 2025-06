Tutti salvi per Amore – i gatti delle Vele di Scampia convegno con Costa

Unisciti a noi il 17 giugno alle 10.30 presso la Camera dei Deputati per scoprire come l’amore e l’attenzione possono salvare le vite dei gatti delle Vele di Scampia. Un evento imperdibile, con i saluti del vice presidente Sergio Costa, che mette in luce l’importanza della tutela animale e dell’impegno civico. Segui il convegno in diretta webtv e diventa parte della soluzione!

ROMA – Martedì 17 giugno, alle ore 10.30, presso la Sala Matteotti della Camera si svolgerà il convegno “Tutti salvi per Amore – I gatti delle Vele di Scampia”. Sono previsti, nell’occasione, i saluti del vice presidente della Camera dei Deputati, Sergio Costa (foto). L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Tutti salvi per Amore – i gatti delle Vele di Scampia”, convegno con Costa

