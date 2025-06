Tutti in fila per la Giostra tagliandi a ruba Una settimana alla sfida in piazza Grande

Tutti in fila, i cuori pulsanti di emozione, per assicurarsi il loro posto alla tanto attesa Giostra del Saracino. Con una tradizione che unisce comunità e passione, i quartieristi hanno sfidato la notte per essere i primi a conquistare i tagliandi, pronti a vivere un'altra indimenticabile giornata di storia e cultura in Piazza Grande. La corsa è iniziata: chi si aggiudicherà l'ultimo biglietto?

Secondo una cara, vecchia abitudine, alcuni quartieristi hanno trascorso la notte davanti alla biglietteria e dormito in piazza della LibertĂ . Così stamani alle 9, quando è cominciata la vendita libera, erano lì in pole position per acquistare i tagliandi della Giostra del Saracino del 21 giugno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Tutti in fila per la Giostra, tagliandi a ruba. Una settimana alla sfida in piazza Grande

