Tutti al mare ma in mezzo ai rifiuti | scempio sulla spiaggia del Caos

Tutti al mare, ma purtroppo non tutti rispettano il nostro patrimonio naturale. La spiaggia del Caos, tra Porto Empedocle e Agrigento, un tempo rifugio di pace e poesia, è ora devastata dall’inciviltà. Un vero e proprio scempio che trasforma un angolo di paradiso in un inferno di rifiuti e abbandono. È ora di agire per restituire dignità e rispetto a questo luogo così carico di storia e emozioni.

Tutti al mare, tutti al mare. Ma in mezzo ai rifiuti. Accade sulla spiaggia del Caos, a cavallo fra Porto Empedocle e Agrigento. E non è - per quanto dire - un arenile, ma quello caro al premio Nobel Luigi Pirandello. "Hanno trasformato la sua spiaggia da un paradiso in un inferno!", scrive. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Tutti al mare, ma in mezzo ai rifiuti: scempio sulla spiaggia del Caos

