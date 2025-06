Tutte le volte che il governo Meloni ha promesso di abbassare le tasse al ceto medio e non lo ha fatto

Giorgia Meloni ha ripetutamente promesso di ridurre le tasse al ceto medio, ma finora le sue parole non sono diventate azioni concrete. Tra annunci e rinvii, l'Italia aspetta ancora una riforma fiscale che favorisca davvero le famiglie e i lavoratori. La domanda è: questa volta sarà la volta buona? Oppure resteremo ancora una volta delusi da promesse non mantenute?

Giorgia Meloni ha annunciato un prossimo intervento del governo per abbassare l'Irpef al ceto medio. O per meglio dire ha ri-annunciato. È praticamente dall'inizio della legislatura infatti che dal governo di destra arrivano periodicamente promesse su un'imminente taglio di tasse sui redditi della middle class. Promesse che però fino a oggi non sono mai diventate realtà. E anche stavolta non sarà facile concretizzare gli annunci, tra caccia alle risorse e dissidi interni alla maggioranza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

