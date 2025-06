Tutte le storie mondiali di Gianfranco Rosi | Negli Usa ho conosciuto Trump Da giovane ha fatto boxe poi ha smesso perché prendeva troppi pugni

Scopri la straordinaria carriera di Gianfranco Rosi, il pugile italiano con il record di 18 incontri validi per un titolo mondiale tra il 1987 e il 1997. Un atleta che ha sfidato limiti e aspettative, e che dopo anni di successi nel ring, oggi si confronta con nuove sfide lontano dal mondo della boxe professionistica. Da qualche mese sono stati rinnovati i vari...

Nei dieci anni che vanno dal 1987 al 1997 un pugile italiano è riuscito a combattere per diciotto volte in incontri validi per un titolo mondiale. Gianfranco Rosi è il recordman di questa speciale classifica, nessuno in carriera è riuscito ad arrivare a tanto in Italia. Un campione, che dopo essere stato tanto tempo in Federazione pugilistica, oggi non fa più parte dello staff di tecnici azzurri: “Da qualche mese sono stati rinnovati i vari settori e c’è stato un ricambio generazionale, che mi trova d’accordo, anche perché lo sport è molto più stressante rispetto a prima”. Rosi, chi è stato il più grande pugile italiano della storia? “Nino Benvenuti è stato il più grande ed era anche una bella persona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it