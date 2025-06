Tutela civile e penale dei beni culturali | giornata formativa a Ercolano

Il Parco Archeologico di Ercolano ha recentemente ospitato una giornata formativa dedicata alla tutela civile e penale dei beni culturali, un evento di grande rilievo promosso in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura. Questa iniziativa fa parte di un innovativo dialogo siglato a dicembre 2024, volto a rafforzare l’interconnessione tra le istituzioni e a proteggere il patrimonio culturale. Un passo fondamentale verso la tutela efficace e condivisa dei nostri tesori storici.

Il Parco Archeologico di Ercolano  è stato cornice e protagonista di una giornata di alta formazione sul tema  “La tutela civile e penale dei beni culturali”,  promossa in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura. L’iniziativa nasce all’interno dell’innovativo dialogo tra il Parco e la Scuola di Magistratura attraverso un Protocollo d’Intesa siglato a dicembre 2024. Un’intesa che mira a rafforzare l’interconnessione tra la conoscenza giuridica, l’azione investigativa e la valorizzazione del patrimonio culturale. Il corso, ideato da Gian Andrea Chiesi e Fabio di Vizio  e sviluppato in collaborazione con  Pier Lorenzo Parenti, componenti del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura,  e’ stato coordinato e diretto dal Procuratore aggiunto della Repubblica di Napoli, Pierpaolo Filippelli  ed ha visto la partecipazione della Presidente della corte di appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli  e del Procuratore Generale della Repubblica presso la corte di appello di Napoli, Aldo Policastro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

